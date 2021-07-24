وفاة عون الحماية المدنية “بن علي فريد” أثناء إخماده للحرائق بغابة الشريعة في البليدة

توفي اليوم السبت عون الحماية المدنية “بن علي فريد” أثناء تأدية مهامه خلال عملية إخماد الحرائق بغابة الشريعة في البليدة. وحسب مصادر النهار اونلاين فإن عون الحماية المدنية توفي متأثرا باستنشاقه دخان المنبعث من النيران وذلك بمستشفى فرنس فانون بالبليدة.

وينحذر شهيد الواجب الوطني بن علي فريد عون الحماية المدنية من بلدية برج الكيفان بولاية العاصمة. والذي كان في مهمة في جبال الشريعة لاخماد النيران.