النيابة العامة لدى مجلس قضاء غليزان تصدر بيانا حول حادثة وفاة عون الشرطة خديم محمد 

أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء غليزان، اليوم الأربعاء، بيانا حول حادثة وفاة شرطي بعد تعرضه للدهس من قبل سائق شاحنة.

وحسب البيان، فإنه بتاريخ 09 ماي 2022، بينما كان الشرطي خديم محمد في مهمة تنظيم حركة المرور بمدينة زمورة ولاية غليزان، اقتربت شاحنة من مكان تواجده فخففت السرعة ثم انطلقت مسرعة بنية رفض الإمتثال لإنذار التوقف ودهست الشرطي المذكور.

وراحت تسحبه لمسافة طويلة إلى أن سقط متأثرا بجروحه، ووافته المنية بالمستشفى.

ليلوذ سائق الشاحنة ومرافقيه الإثنين بالفرار، إلى أن تدخل المارة فأوقفوا أحدهم، كما سلم السائق نفسه لمصالح الأمن.

وبتاريخ 2022/05/11، يضيف ذات البيان، تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة زمورة.

أين تم فتح تحقيق قضائي ضد كل من: (ب.ع) على أساس جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار وجنحتي عدم الامتثال لإنذار التوقف وقيادة مركبة برخصة غير مطابقة الصنف المركبة.

والمتهمين (ه.أ)، (ب.م) على أساس جنحة الامتناع عن القيام بمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية ضد سلامة جسم الإنسان الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 254، 255، 256، 261، 182 من قانون العقوبات و المواد 76و79 من قانون المرور.

وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق عند الحضور الأول أصدر أمرا بإيداع السائق المتهم (ب.ع) الحبس المؤقت ، كما أصدر أمرين بالرقابة القضائية ضد مرافقيه (ه.أ) و (ب.م).

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