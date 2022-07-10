وفاة عون حراسة بطلقة نارية داخل سجن الشريعة في تبسة

اهتزت مدينة الشريعة في ولاية تبسة، صباح أول أيام عيد الاضحى المبارك، على وقع خبر وفاة عون حراسة في العقد الثالث من عمره متزوج وأب لثلاثة أولاد، ينحدر من دائرة العقلة، بطلقة نارية أصابته في رأسه صادرة من سلاح ناري يجهل نوعه داخل مؤسسة إعادة التربية الكائنة بمنطقة الشريعة. ليسارع زملاؤه الذين قاموا بنقله إلى مستشفى الشريعة. لتتدخل عناصر الضبطية القضائية التي أبلغت وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة والنيابة العامة لدى مجلس قضاء تبسة.

النيابة أمرت بفتح تحقيق حول الحادث

أين صدر أمر بتحويل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي بتبسة لإخضاعها للتشريح. ولم تكشف مصادر “النهار” عن الظروف التي صدرت فيها الطلقة النارية التي أدت إلى الوفاة، والتي بقيت مشبوهة في ظل التكتم التام للجهات المعنية، وفي ظل التحقيق القضائي الجاري في سرية تامة لكشف حقيقة الوفاة، حيث كانت عائلته في انتظار وصوله لقضاء أول أيام العيد لدى صهره بتبسة. الجدير بالذكر أن الخبر تداولته عدة صفحات للتواصل الاجتماعي في انتظار الانتهاء من التحقيق.