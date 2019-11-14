وفاة عون حماية مدنية في حادث مرور بعين الدفلى

لقي عون حماية مدنية مصرعه، في حادث مرور، وقع بولاية عين الدفلى.

وقد قدم المدير العام للحماية المدنية تعازيه لعائلة العون، المدعو سيد احمد.ب.

وقال في نص التعزية: “تلقيت ببالغ الحزن و الأسى، نبأ وفاة ابنكم سيد احمد ، وعلى إثر هذا المصاب الجلل، أتقدم بالتعازي الخالصة والمواساة الصادقة إلى عائلة وأسرة الفقيد باسمي وباسم كافة مستخدمي القطاع ، طيب الله ثراه راجيا من الله العلي القدير أن يتغمّده برحمته التي وسعت كل شيء ويجعل مثواه الجنّة، وينزله منازل الصدٌقين والصالحين والشهداء وحسُن أولئك رفيقا”.