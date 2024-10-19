وفاة عون حماية مدنية وإصابة اثنين آخرين بعد انقلاب شاحنة إطفاء في توقرت

توفي عون حماية مدنية وأصيب اثنين آخرين في حادث مرور وقع بالنقطة الكيلومترية 30 على مستوى الطريق الرابط بين قوق وتوقرت.

الحادث تمثل في انقلاب شاحنة إطفاء للحماية المدنية كانت متوجهة للتدخل في حادث مروري وقع على الطريق الوطني رقم 3.

أين أدى الحادث إلى وفاة الرقيب بن زينة عز الدين وإصابة عونين اثنين إصابة خطيرة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى تقرت لتلقي الرعاية الصحية.

للإشارة العون المتوفى الرقيب عز الدين بن زينة، متزوج وأب لأربعة أولاد والتحق بالحماية المدنية في 2006.