وفاة عون شبهي تابع لأمن ولاية المدية بعد تعرضه للضرب

فارق عون شبهي تابع لأمن ولاية المدية بدائرة وامري بالمدية اليوم الحياة بعد قضاءه اثني عشر يوما في الإنعاش إثر تعرضه للضرب على مستوى الرأس.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الضحية تعرض للضرب من طرف مجموعة من الاشخاص على مستوى الرأس بواسطة مفتاح فك العجلات.

الحادثة جاءت على خلفية توقيف مجموعة من الأشخاص من طرف الشرطة في قضية مخدرات والتي يرجح ان الاشخاص إعتدوا عليه ظنا منهم انه الواشي.

وحسب ذات المصادر فإن المعتدين ظنوا أن الضحية هو الواشي بأصدقاءهم لمصالح الامن، في فضية المخدرات.

القضية حسب مصادر النهار تورط فيها 11 شخصا تم تقديمهم الى الجهات القضائية التي أمرت بتوقيف ثلاثة منهم ووضع اثنين تحت الرقابة القضائية.

أما البقية فيواجهون تهم التستر على الجريمة وعدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر .