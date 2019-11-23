وفاة عون شبهي تابع لأمن ولاية المدية بعد تعرضه للضرب

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
وفاة عون شبهي تابع لأمن ولاية المدية بعد تعرضه للضرب
بقلم معمر لعروسي

فارق عون شبهي تابع لأمن ولاية المدية بدائرة وامري بالمدية اليوم الحياة بعد  قضاءه اثني عشر يوما  في الإنعاش إثر تعرضه للضرب على مستوى الرأس.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الضحية تعرض للضرب من طرف مجموعة من الاشخاص على مستوى الرأس بواسطة مفتاح فك العجلات.

الحادثة جاءت على خلفية توقيف مجموعة من الأشخاص من طرف الشرطة في قضية مخدرات والتي يرجح ان الاشخاص إعتدوا عليه ظنا منهم انه الواشي.

وحسب ذات المصادر فإن المعتدين ظنوا أن الضحية هو الواشي بأصدقاءهم  لمصالح الامن، في فضية المخدرات.

القضية حسب مصادر النهار تورط فيها 11 شخصا تم تقديمهم الى الجهات القضائية التي أمرت بتوقيف ثلاثة منهم ووضع اثنين تحت الرقابة القضائية.

أما البقية فيواجهون تهم التستر على الجريمة وعدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=730763

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com