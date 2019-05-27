وفاة فتاة بتسمم عقربي بورقلة

سجلت حالة وفاة لفتاة بعد إصابتها بالتسمم العقربي بقرية البور ببلدية أنقوسة، بولاية ورقلة حسبما علم، اليوم الإثنين، لدى مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وتعرضت الضحية البالغة من العمر 13 سنةللسعة عقرب بمنزلها العائلي بقرية البور، حيث تّم إجلاءها إلى مستشفى أنقوسة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة كما جرى توضيحه.

يُذكر أن 2.500 شخص تعرضوا خلال 2018 بولاية ورقلة للسعات العقارب ي مما تسبب في تسجيل7 وفيات حسب معطيات مديرية القطاع .

وانطلقت مؤخرا حملة واسعة لجمع العقارب على مستوى المناطق والأحياء الحضرية بالولاية .

وذلك في إطار برنامج واسع النطاق لمكافحة هذا النوع من التسممات الخطيرة، التي غالبا ما تزداد خلال فصل الصيف ي كما تمت الإشارة إليه .