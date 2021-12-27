وفاة فتاة داخل منزل راقي في الشريعة بتبسة

اهتزت مدينة الشريعة في تبسة، مساء أمس، على وقع وفاة فتاة دون 17 سنة بمنطقة قريقر، أثناء قيام راق برقيتها عندما كانت رفقة أهلها.

وفور تلقي الخبر، تدخل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بإقليم قريقر الذين انتقلوا إلى منزل الراقي حيث عثر على الفتاة جثة هامدة. ليتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة الإقليمية الذي أمر بتحويل الجثة بعد المعاينة الميدانية إلى قسم الطب الشرعي. وذلك لإخضاعها للتشريح وتحديد أسباب الوفاة بدقة.

وبعد تحويل الجثة إلى مستشفى مدينة الشريعة، باشر عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني إجراءات التحقيق مع الراقي وأهل الفتاة ممن كانوا حاضرين أثناء الرقية ووفاتها من أجل الإلمام بكل تفاصيل الحادثة وتحديد المسؤوليات.

وحسب مصادر “النهار” التي أوردت الخبر، فإن الفتاة مقبلة على اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا هذا الموسم. وأضافت ذات المصدر أن الفتاة تلميذة مجتهدة ونجيبة، لكن وبعد تسجيلها لنتائج غير مرضية وعكس توقعات أهلها، لجأ أفراد أسرتها إلى فكرة رقيتها اعتقادا منهم أنها تعرضت للحسد أو عمل سحر، ما دفع بعائلتها إلى البحث عن راقي من أجل رقيتها. أين تم نقلها إلى بلدية قريقر المجاورة وعرضها على الراقي، وأثناء الرقية حصل ما لم يكن في الحسبان، لتنهار الفتاة وتتوفى فجأة. ومن المرتقب أن يكشف التحقيق المتواصل من قبل عناصر الدرك الوطني عن تفاصيل أخرى عن الحادثة. كما ينتظر صدور تقرير الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة.

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تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر، في تبسة، لأجل تحويل جثة طفلة تبلغ من العمر حوالي 09 سنوات.

وأشار بيان مصالح الحماية المدنية، أن الطفلة دهسها والدها عن طريق الخطأ بواسطة جرار فلاحي ذات صهريج. حيث لم يراها أثناء قيادته للجرار.

ووقع الحادث بجانب منزل الضحية بدوار قارة السوفي ببلدية العڨلة المالحة بدائرة بئر العاتر. حيث تم تحويل الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر.