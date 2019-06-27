وفاة فتاة قبل أيام من عرسها بطلقة نارية في ظروف غامضة ببريكة

لقيت فتاة في العشرين من عمرها بمدينة بريكة ولاية باتنة حتفها في ظروف غامضة بطلقة نارية، حسب مصادر مقربة لـ “النهار أون لاين”.

الضحية لقيت حتفها بمنزلها العائلي المتواجد بحي طريق مقرة، رميا بالرصاص، ليتم تطويق المنزل أمنيا لفتح تحقيق حول ملابسات الواقعة

وحسب مصادر مقربة لـ “النهار”، فإنه لم يتم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث لحد كتابة هذه الأسطر ، من أجل دراسة مسافة الطلقة لتبيين سبب الوفاة

تجدر الإشارة وحسب مصادر مقربة من بيت الضحية، فإن الفتاة كانت تحضّر لحفل زفافها الذي كان على بعد عشرين يوما تقريبا