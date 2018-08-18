وفاة فتاة .. وإرتفاع حالات الإصابة بالتسمم إلى 25 حالة بمستغانم

ارتفعت حصيلة الأشخاص المصابين بتسمم من عائلة واحدة بولاية مستغانم إلى 25 حالة

مع تسجيل حالة وفاة لفتاة تبلغ من العمر 16 لقيت حتفها السبت الماضي على إثر تسمم أيضا وهي من نفس العائلة.

وحسب ما افاد به مصدر مطلع للنهار فإن التسمم وقع خلال جنازة الضحية .

ومن خلال زيارة للمستشفى، فقد لوحظ أن المستشفى به طبيب واحد بمصلحة الاستعجالات .

وأضاف ذات المصدر، أنه لحد الأن لم يتم فتح تحقيق في أسباب التسمم الذي أذى إلى وفاة الفتاة.

للإشارة، كانت حصيلة سابقة تحدثت عن إصابة 16 شخصا بتسمم غذائي بمنطقة أولاد البشير التابعة لبلدية خير الدين ولاية مستغانم.

الضحايا وحسب مصادر إستشفائية ينحدرون من عائلة واحدة وأغلبهم أطفال.

فيما تعود أسباب التسمم حسب معطيات أولية إلى شربهم لمياه الصهاريج أمام غياب المياه الشروب بالمنطقة.

وقد تم تقل الضحايا إلى استعجالات تيجديت، لتلقي الإسعافات اللازمة فيما تم فتح تحقيقات للوقوف على الأسباب الحقيقية للتسمم الغذائي.