وفاة فتاة وإصابة 5 أشخاص أخرين في حادث مرور بتلمسان

لقيت فتاة حتفها وأصيب 5 أشخاص آخرون بجروح في حادث وقع اليوم الأحد مرور ببلدية بني مستار بولاية تلمسان.

وحسب الحماية المدنية الحادث وقع بالطريق الوطني رقم45 الرابط بين بلديتي بني مستاروالحناية على مستوى قرية “مليوية” ببلدية بني مستار.

وتمثل في إنحراف سيارة تحمل ترقيم الولاية عن مسارها وإنقلابها.

ما أسفر عن وفاة شابة تبلغ من العمر27سنة بعين المكان وأصيب 5 أشخاص الخمسة بجروح على مستوى الرأس والظهروالأيدي والأرجل.

حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفى الجامعي تيجاني دمرجي بتلمسان فيما تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.