وفاة فلاح إثر إنقلاب جراره بمنطقة وعرة في معسكر

لقي أربعيني حتفه، اليوم الإثنين، في حادث إنقلاب جرار فلاحي، بمنحدر في دوار الشناينية ببوحنيفية في ولاية معسكر.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، خلف الحادث، وفاة سائق الجرار والذي يبلغ من العمر 45 سنة.

ولفظ الضحية، أنفاسه في مكان الحادث متأثرا بجروح بليغة بعد الحادث الذي نجم عن عملية حرث بمنطقة وعرة.

وتم تحويل جثمان الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ببوحنيفية .

هذا ودعت مصالح الحماية المدنية، الفلاحين، ومستعملي الجرارات والأدوات الفلاحية، توخي الحذر في الأماكن الوعرة.