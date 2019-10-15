وفاة قاتل طليقته و4 من عائلتها بسيدي بلعباس

توفي منذ قليل الجاني قاتل طليقته وأربعة من أفراد عائلتها ببلدية سيدي لحسن بسيدي بلعباس.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أونلاين” فإن الجاني توفي متأثرا بإصابته بعدما حاول الإنتحار.

وأضافت ذات المصادر، أن القاتل توفي بعد نقله مباشرة إلى مستشفى عبد القادر حساني بسيدي بلعباس.

للإشارة فقد تمكنت صبيحة اليوم الثلاثاء فرقة “GOSP” من إلقاء القبض على قاتل طليقته وأربعة من أفراد عائلتها بسيدي بلعباس.

كما أن فرقة جمهرة العمليات الخاصة للشرطة تمكنت من وضع خطة محكمة لاقتحام بيت الجاني بعد 72 ساعة من محاصرته ببلدية الطابية.

من جهتاه رفض الجاني كل محاولات الإستسلام وهدد بالإنتحار، ليتم نقله لمصلحة الإستعجالات بعد أن أصاب نفسه.