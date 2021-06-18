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وفاة قاصر سقط من فوق جسر قديم ببلدية شفة في البليدة

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وفاة قاصر سقط من فوق جسر قديم ببلدية شفة في البليدة
بقلم عباس عادل

تعرض الشاب “ب.سفيان” 16 سنة لحادث سقوط من فوق السكة الحديدية القديمة الخط الرابط بين البليدة والمدية ،حيث وقع الضحية من علو 7 أمتار أثناء قيامه بالمشي فوق السكة الحديدية.

تعرض الضحية لاصابات خطيرة و متعددة و حالة فقدان للوعي و توقف الوظائف الحيوية،حيث تدخلت وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية شفة اين تم إسعافه و محاولة الإنعاش القلبي الرئوي ،قبل ان يتم إجلاؤه نحو القطاع الصحي بموزاية أين تم تأكيد وفاته من طرف طبيب القطاع.

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الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1011028

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