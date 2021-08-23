 وفاة كبير عرش المرابطين الشيخ عبد الكريم غزيل بمتليلي في غرداية

وري الثرى صبيحة اليوم الاثنين، الشيخ عبد الكريم غزيل كبير عرش المرابطين داخل الضريح بمقبرة الحاج الطاهر ببلدية متليلي. ويعتبر الفقيد كبير أعمدة عرش المرابطين بالجنوب الجزائري نظرا لخصاله الحميدة التي تمتع بها.

وكان الفقيد، معروف عنه برعاية الفقراء والمساكين وتمسكه بتقاليد المرابطين التي تستمد جذورها من تعاليم الإسلام المترسخة علي مر العصور. وحضر الجنازة جمع غفير من أعيان و شيوخ الولاية الي جانب ممثلي عدد من الزوايا بالجنوب الجزائري.

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