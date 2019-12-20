وفاة كلودين أوجي أول بطلات سلسلة أفلام “جيمس بوند”

توفيت في باريس الممثلة وعارضة الأزياء الفرنسية، كلودين أوجي، عن عمر يناهز 78 عاما.

وكانت، كلودين أوجي، قد شاركت عام 1965، جيمس بوند بطولة فيلم “Thunderball”، “الرعد”.

ولدت، أوجي، عام 1941 في باريس، وبدأت عام 1957 مسيرتها في عرض الأزياء، وشاركت في الوقت نفسه بتصوير الأفلام السينمائية.

وذاع صيت كلودين بعد عرض فيلم “القناع الحديدي” بمشاركة نجم السينما الفرنسية، جان ماري.

أمّا الشهرة العالمية، فنالتها بعد العرض الأول لفيلم “Thunderball” حيث لعب، شون كونري، دور العميل البريطاني الخارق جيمس بوند.