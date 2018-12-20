وفاة كهل بعد سقوط لوحة حديدية من الطابق الثالث بالأبيار

توفي اليوم الخميس شخص يبلغ من العمر 53 سنة على مستوى 2 شارع طالب مسعود بلدية الأربيار بالعاصمة.

وقال خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية، أن الضحية يدعى “ع.عبد الكريم”، ويقطن ببوزريعة.

أين كان مارا بالقرب من ورشة بناء بالأبيار أين سقطت على رأسه رافعة حديدة من سلالم البناء المتواجدة بالورشة من الطابق الثالث.

أردته قتيلا في عين المكان، ليتم نقل الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية.

من جهتهافتحت مصالح الأمن تحقيقا في الأسباب التي أدت إلى سقوط القابضة الحديدية ووفاة الكهل.