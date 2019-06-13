وفاة كهل ووضع ابنيه تحت العناية الطبية بسبب «كاشير» فاسد في زمورة بغليزان

الضحايا نقلوا على جناح السرعة لمستشفى «محمد بوضياف»

لقي، صبيحة أمس، رجل خمسيني حتفه، فيما لازال ابناه تحت الرقابة الطبية بمستشفى «محمد بوضياف» بعاصمة الولاية غليزان.

بعد تعرضهم لتسمم غذائي جراء تناولهم «لكاشير» فاسد، وحسب المعلومات التي بحوزة «النهار»، فأن الضحايا «الأب والابن والبنت» .

الذين يقطنون بدوار أولاد سويد بتراب بلدية زمورة 22 كلم إلى الجهة الجنوبية من عاصمة الولاية غليزان.

تناولوا مادة «الكاشير» التي اشتراها الأب من أحد محلات زمورة يوم السبت الماضي، خلال نزولهم بهذه المدينة.

وبعد عودتهم للبيت ظهرت عليهم أعراض التسمم الغذائي من قيء وإسهال وارتفاع درجة حرارة الجسم، فتم نقلهم صبيحة الأحد لعيادة زمورة.

غير أن حالتهم تدهورت أكثر، لاسيما الوالد بالرغم من تناولهم الأدوية، وبقوا على تلك الحال إلى غاية ليلة الأربعاء، أين تم إدخال الأب مصلحة الاستعجالات بمستشفى «محمد بوضياف».

ليلقى حتفه دقائق بعد وصوله، الأمر الذي عجّل بتحويل الولدين، صبيحة أمس.

إلى نفس المستشفى، حيث وضعا تحت المراقبة الطبية وأخذ عينات من دمائهم وإرسالها لمعهد باستور، بالرغم من أن كل الأعراض التي ظهرت على الضحايا تؤكد تعرضهم لتسمم غذائي حاد.