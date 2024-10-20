وفاة لاعب أواسط غالي سيدي راشد إثر سكتة قلبية

انتقل لاعب أواسط غالي سيدي راشد طويل عقبة إلى رحمة الله إثر تعرضه لسكتة قلبية بالملعب البلدي التابع لمدينته.

ونقلت الصفحة الرسمية لفريقه سيدي راشد خبر وفاة اللاعب الساكن في حي سي مروان “حوش بودي” سابقا.

وقدمت عدد من الأندية الجزائرية التعازي للفقيد وأسرة كرة القدم، بما فيها الأندية التي تنشط في دوري الهواة في شاكلة نادي “الشبيبة الرياضية بني شقران”.

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