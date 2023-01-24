وفاة لاعب اتحاد أميزور خلال مواجهة مولودية الرويبة

توفي، اليوم الثلاثاء، لاعب نادي اتحاد أميزور بن ايدير في المباراة التي جمعت الفريق بنادي مولودية الرويبة بملعب الرغاية.

وقالت مصادر، أن اللاعب بن ايدير سقط على أرضية الميدان في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

كما تنتظر إدارة النادي القبائلي التابع لمقاطعة بجاية النتائج الطبية للاعب الذي وافته المنية وسط ذهول اللاعبين.

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