وفاة لاعب اتحاد العاصمة بلال بن حمودة

تلقت فريق إتحاد العاصمة، وأسرة كرة القدم والرياضة الجزائرية، اليوم الجمعة، خبر صادم، بوفاة اللعب بلال بن حمودة.

وكشفت مصادر “النهار”، بأن اللاعب بلال بن حمودة، توفي اليوم الجمعة، بسبب حادث مرور أليم.

ويعد بن حمودة، من اللاعبين الموهوبين، الذين برزوا مؤخرا في البطولة الوطنية، ورفقة المنتخب الوطني للمحليين.

يذكر أن بلال بن حمودة (24 عاما)، ساهم أمس الخميس، في فوز المنتخب الوطني اللمحليين، أمام الكونغو، بتسجيله للهدف الثاني.