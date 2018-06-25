وفاة لاعب سابق أثناء تحليل مباراة مصر والسعودية !!

توفي نجم الزمالك السابق عبد الرحيم محمد، منذ قليل، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تحليله لمباراة مصر والسعودية في ختام مباريات كأس العالم.

حسب ما أعلن عنه أحد زميله السابق حارس المرمى أحمد فوزي، وهذا خلال تواجده في الإذاعة مؤكدا أن عبد الرحيم كان مُنفعل بعد المباراة.

وهذا بسبب خسارة “الفراعنة” اليوم أمام السعودية في الدقائق الأخيرة بـ2-1، حيث سقط بعد تعرضه لأزمة قلبية أدت إلى وفاته.