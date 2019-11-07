وفاة لاعب سابق بنجم العفرون بعد معاناة مع سرطان بسبب إهمال طبي

توفى اليوم لاعب نجم العفرون بلال بوزيدة البالغ من العمر 38 سنة واب لطفلة وولدين بعد عام ونصف من بتر ساقه اليسرى.

وكان اللاعب قد أصيب بتورم على مستوى الساق وتعرض لاهمال طبي بمصلحة العظام التابعة لمستشفى فرنس فانون.

وسبق لقناة النهار أن نقلت معاناة الشاب بلال مع مرض السرطان والإهمال الطبي، حيث رفع المرحوم قبل عام دعوى قضائية ضد رئيس المصلحة وطبيب بذات المستشفى بعد أن رفض البروفيسور تقديم العلاج له واكتفى وقتها ببتر رجله.

وبقي اللاعب السابق لنجم العفرون يعاني في صمت مع المرض الخبيث قبل أن يلقى ربه مساء يوم الخميس.