وفاة لاعب سريع المحمدية بوجرة فتحي غرقا في البحر

لقي الشاب بوجرة فتحي مصرعه في حادث مأساوي في عرض ساحل المقطع غرقا صبيحة اليوم الإثنين الإثنين في عمر 32 سنة بحسب ما استقيناه من مصادر مقربة من ذوي الفقيد الذي يعد لاعبا في صفوف نادي سريع المحمدية لكرة القدم .

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و يذكر بعض مقربيه أنه كان قد توجه رفقة الأصدقاء للإستجمام قبل أن يهم بالسباحة تائها وسط الموج ثم ليختفي بعدها . و قد تم انتشال جثة الضحية ليوارى الثرى بعد عصر اليوم مقبرة البلانتار .

الحادثة كان لها الوقع الأليم على الشارع الرياضي من عموم محبيه و ممن عايشوا فترة تواجده في نادي سريع المحمدية .