وفاة لاعب غابوني بعد سقوطه من الطابق الـ 11 في الصين

توفي صبيحة اليوم الأربعاء، اللاعب الدولي الغابوني، آرون بوبيندزا، بعد سقوطه من الطابق الـ11 في الصين، مثلما تناقلته العديد من التقارير الصحفية العالمية.

وأشارت ذات التقارير، إلى أن صاحب الـ 28 ربيعا. الذي ينشط في نادي تشيجيانغ الصيني، توفي إثر سقوطه من الطابق الـ11 في مبنى سكني في الصين، وسط احتمالات حول انتحاره.

كما أوضحت ذات التقارير، أن السلطات الصينية فتحت تحقيقا في الحادث. مع وجود عدة احتمالات لوفاته، منها احتمالية انتحاره، أو سقوطه عن طريق الخطأ. أو وقوع شجار بينه وبين شقيقه الذي كان معه في الشقة.

وخاض الغابوني، آرون بوبيندزا، 6 لقاءات هذا الموسم مع ناديه الصيني. سجّل خلالها 4 أهداف وصنع اثنين آخرين، ويعد أحد أبرز نجوم الفريق.