وفاة لاعب وداد مستغانم في حادث مرور أليم

لقي اليوم الخميس لاعب فريق وداد مستغانم عماد سليماني حتفه اثر حادث مرور أليم.

الصفحة الرسمية للنادي الناشط في قسم مابين الجهات نشرت بيانا أكدت فيه رحيل لاعبها الى الأبد.

وأضاف بيان الوداد أن لاعبي الفريق يتواجدون في وضع نفسي سيء جدا بفندق الفرسان بمدينة سعيدة.

هذا كما راسلت ادارة الوداد رابطة مابين الجهات من أجل تأجيل مواجهة مولودية الحساسنة.

ويُعتبر الراحل عماد سليماني من أصدقاء اللاعب الدولي بغداد بونجاح وكذا محمد بن يطو ودمو.