وفاة مأساوية لطفلة في حفرة صرف صحي

توفيت الطفلة، لانغالام فيكي، التي تبلغ من العمر 3 سنوات، غرقا، في حفرة للصرف الصحي بمدرسة ابتدائية في جنوب إفريقيا.

وتم تداول القصة المؤلمة للطفلة، حيث فقد أثرها ليوم كامل قبل العثور على جثتها..

وقالت والدة الطفلة إن حياة العائلة تحولت لمأساة، حيث لا توجد كلمات يمكن أن تصف الألم الذي أشعر به.

وأوردت الوالدة المكلومة: “الألم لا يطاق، لم أستطع النوم منذ أسابيع، لا توجد كلمات يمكن أن تصف شعوري”.

وقالت منظمات حقوقية في جنوب إفريقيا إنها تأمل في أن يدفع هذا الحادث المأساوي إلى اتخاذ إجراءات للقضاء على ظاهرة حفر الصرف الصحي المفتوحة.