وفاة مؤثرة شهيرة بسبب عملية شفط الدهون

توفيت المؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعي، ونجمة تلفزيون الواقع البرازيلية لوانا أندرادي، بعد إصابتها بسكتة قلبية أثناء إجراء عملية تجميلية.

وعرفت لوانا في برنامج تلفزيوني عندما كانت تبلغ من العمر 29 عامًا فقط.

وحسب تقارير إعلامية، فقد خضعت لوانا لعملية شفط دهون من ركبتها في أحد مستشفيات مدينة ساو باولو. وبعد حوالي ساعتين ونصف الساعة من إجراء الجراحة، أصيبت عارضة الأزياء بسكتة قلبية.

وحسب بيان المستشفى: “توقفت العملية الجراحية، وخضعت المريضة لفحوصات كشفت عن وجود جلطة دماغية ضخمة”.

وأضاف البيان : “تم نقلها إلى وحدة العناية المركزة حيث خضعت للأدوية وعلاج الدورة الدموية”.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإنقاذها، تم الإعلان عن وفاة لوانا حوالي الساعة 5:30 صباحًا يوم 7 نوفمبر. وتم ذكر سبب الوفاة على أنه انسداد رئوي.

وقبل خمسة أيام من وفاتها، قامت المؤثرة بتحميل مجموعة من اللحظات التي لا تنسى من عام 2023 مع التعليق: “لم ينته الأمر بعد، والكثير من الامتنان لهذا العام 2023”.