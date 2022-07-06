وفاة محافظ المهرجان الثقافي الدولي ديما جاز

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي تعازيها في وفاة المغفور له بإذن الله الفنان”بوزيد زوهير”. محافظ المهرجان الثقافي الدولي “ديما جاز” عن عمر ناهز 50 سنة.

ويُعدّ المرحوم، الحائز على شهادة في “تسيير المؤسسة” بجامعة قسنطينة. عضوا مؤسسا لمهرجان “ديما جاز” سنة 2004. وعضوا في الجمعية الثقافية “ليما” التي بادرت بتأسيس هذا المهرجان الذي أصبح أبرز حدث ثقافي في مدينة الجسور المعلقة.

وكان قد نظم في شهر ماي الماضي، عودة المهرجان في إطار الطبعة الـ17 له. بعد غياب دام سنتين بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا.

وقد ساهم الفقيد أيضا بالحفلات أو كمدير فني، في عدة مهرجانات. من بينها مهرجان الأدب وكتاب الشباب وكذا الطبعة الدولية لموسيقى الديوان.

كما ساهم في برمجة وتنظيم التظاهرات الثقافية الكبرى، على غرار المهرجان الثقافي الإفريقي الثاني الذي نظم في الجزائر العاصمة 2009. وكذا قسنطينة عاصمة الثقافة العربية سنة 2015.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدمت الوزيرة إلى عائلة الفقيد وللأسرة الفنية والثقافية كافة، بأخلص التعازي الأخوية والمواساة الصادقة. داعية الله سبحانه وتعالى، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

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