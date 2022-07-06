وفاة محافظ المهرجان الثقافي الدولي ديما جاز
قدمت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي تعازيها في وفاة المغفور له بإذن الله الفنان”بوزيد زوهير”. محافظ المهرجان الثقافي الدولي “ديما جاز” عن عمر ناهز 50 سنة.
ويُعدّ المرحوم، الحائز على شهادة في “تسيير المؤسسة” بجامعة قسنطينة. عضوا مؤسسا لمهرجان “ديما جاز” سنة 2004. وعضوا في الجمعية الثقافية “ليما” التي بادرت بتأسيس هذا المهرجان الذي أصبح أبرز حدث ثقافي في مدينة الجسور المعلقة.
وكان قد نظم في شهر ماي الماضي، عودة المهرجان في إطار الطبعة الـ17 له. بعد غياب دام سنتين بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا.
وقد ساهم الفقيد أيضا بالحفلات أو كمدير فني، في عدة مهرجانات. من بينها مهرجان الأدب وكتاب الشباب وكذا الطبعة الدولية لموسيقى الديوان.
كما ساهم في برمجة وتنظيم التظاهرات الثقافية الكبرى، على غرار المهرجان الثقافي الإفريقي الثاني الذي نظم في الجزائر العاصمة 2009. وكذا قسنطينة عاصمة الثقافة العربية سنة 2015.
وأمام هذا المصاب الجلل، تقدمت الوزيرة إلى عائلة الفقيد وللأسرة الفنية والثقافية كافة، بأخلص التعازي الأخوية والمواساة الصادقة. داعية الله سبحانه وتعالى، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.
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وفاة يوتيوبر شهير بعد صراع مع السرطان
توفي صانع محتوى الألعاب الأمريكي المعروف بـ”تيكنو بليد” عن عمر يناهز 23 عاما، بسبب مرض السرطان.
وحقق تيكنو بليد شهرة واسعة على الإنترنت بفضل مهارته في الألعاب الإلكترونية.
ونشرت عائلة الراحل مقطع فيديو تؤكد فيه الوفاة لعشرة ملايين شخص يتابعون قناته على موقع “يوتيوب”.
ونال “تكنلوبليد” شهرة واسعة، عن طريق إطلاق بث مباشر ونشر مقاطع فيديو لنفسه وهو يخوض لعبتي الفيديو “ماينكرافت” و”ساند بوكس”.
وفي السنة الماضية، كان الراحل قد كشف لمتابعيه أنه مصاب بالسرطان. ثم ظهر في صور وقد فقد شعره من جراء الخضوع للعلاج.
وقرأ الأب رسالة كتبها الابن الراحل إلى متابعه قبل ساعات قليلة فقط من مغادرته الحياة متأثرا بالمرض الخبيث.
وكتب الراحل “أهلا بالجميع، هذا تكنوبليد. إذا كنتم تشاهدون هذا المقطع، فقد وافتني المنية. ثم كشف أن اسمه الحقيقي هو أليكس، فيما كان المتابعون يعتقدون أن اسمه هو ديف”.
وتابع “شكرا على دعمكم لمحتواي طيلة سنوات. لو أتيح لي أن أعيش مئات الحيوات الأخرى لاخترت أن أكون صانع المحتوى تكنوبليد. ووصف ما قضاه على منصة يوتيوب بأسعد اللحظات في حياته”.
وأبدى متابعون تأثرهم برحيل تكنلوبليد، قائلين في تعليقات على الفيديو إنهم لن ينسوا الذكريات التي تقاسموها مع الراحل.