وفاة محامي وزوجته وإبنه إختناقا بالغاز في المسيلة

توفي اليوم الثلاثاء 3 أشخاص من من عائلة واحدة، أعمارهم ما بين 8 و50 سنة، بينما نجت طفلتهم إختناقا بالغاز في المسيلة.

وأفادت معلومات للنهار، أن رجل وزوجته وإبنه فيما الطفلة في حالة خطيرة بعد إستنشاقهم للغاز ببلدية بلعايبة شرق المسيلة.

وأضاف المصدر، أن الضحية يعمل محامي معتمد لدى مجلس قضاء العاصمة.

وقد تدخلت الحماية المدنية، من أجل نقل الطفلة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية.

فيما نقلت الضحايا الثلاث، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الولاية.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية، تحقيقا في ملابسات الحادث.