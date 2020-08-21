وفاة محمد العزوني”الشرطي المخفي”عن عمر ناهز الـ83 سنة

توفي صباح اليوم محمد العزوني المعروف بحصة “الشرطي المخفي” بباب الواد بالعاصمةعن عمر ناهز الـ83 سنة بعد صراع مع المرض.

محمد العزوني أو بالأحرى عمي محمد، خبير أمن الطرقات الذي كرس حياته خدمة للوطن و للمواطن، أعد وقدم لسنوات طويلة حصة ”الشرطي المخفي” ثم حصة ”طريق السلامة” على التلفزيون الجزائري، و عدد كبير من البرامج الإذاعية والحصص التحسيسية التوعوية.

من جهتها قدمت مديرية الأمن لولاية الجزائر برقية تعزية لعائلة الفقيد فيها :”بقلوب راضية بقضاء الله و قدره،تلقينا خبر وفاة عميد الشرطة المتقاعد العزوني محمد وعلى إثر هذا المصاب الجلل،يتقدم السيد رئيس أمن ولاية الجزائر ،بتعازيه الخالصة لكم ولذويكم سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميل الصبر والسلوان”.

إنا لله وإنا اليه راجعون