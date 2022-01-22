وفاة مخرج “باب الحارة” بسام الملا

قامت نقابة الفنانين في سوريا اليوم السبت، بنعي في وفاة المخرج القدير بسام الملا عن عمر ناهز 66 سنة. الذي يعتبر من أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية.

ويعتبر، بسام الملا من مواليد، 1956، وهو مخرج سوري قام بإخراج مسلسل البيئة الشامية السوري الأكثر شهرة باب الحارة. وينتمي إلى عائلة فنية عريقة، فوالده الممثل أدهم الملا وأشقائه المخرجين مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا. وولديه أدهم وشمس الملا، الذين شاركا كممثلين في مسلسل “باب الحارة”.

كما أن أبرز برامج المنوعات التي أخرجها هي القنال 1984، الليل والنجوم 1986، بساط الريح 1993، داود في هوليوود 1998. إضافة إلى ليل يا ليل وابتسامات سنة 2000.

في حين أخرج عددا من البرامج الثقافية التراثية التي تستلهم التراث وأعلامه وفنونه عبر مشاهد درامية تمثيلية. وأنجز عددا كبيرا من هذه البرامج في فترة تسعينيات القرن العشرين خصوصاً، منها بوابة التاريخ، ديوان العرب، أعلام العرب. وقناديل رمضان، كان يا مكان، الخشخاش، أيام شامية، العبابيد، زمن المجد، الخوالي، ليالي الصالحية، باب الحارة، الزعيم، سوق الحرير.

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كما عرفت أعمال بسام الملا، وخصوصا تلك التي تناولت البيئة الدمشقية، بجماهيريتها الشديدة. فقد أعيد عرضها على شاشات القنوات الفضائية العربية عشرات المرات وحققت ولا تزال نسب مشاهدة مرتفعة. وإلى ذلك قد حصدت أعماله العديد من الجوائز كذهبية المسلسلات في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن أيام شامية والعبابيد. وجائزة أحسن إخراج عن الجزء الأول من مسلسل باب الحارة بمهرجان التلفزيون العربي بتونس 2007 وسواها من جوائز المنوعات والبرامج.

لم يحقق بسام الملا نجاحاً جماهيرياً في عمله التاريخي العبابيد رغم الجهد الفني الكبير. الذي بذله في تقديم صورة إنتاج ضخم ومتقن العناصر. لكن أعماله المستلهمة من البيئة الشامية تحولت إلى كلاسيكيات تتبارى المحطات الفضائية على عرضها.