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الرياضة

وفاة مدرب مولودية الجزائر السابق

بقلم عزبز طالبي
وفاة مدرب مولودية الجزائر السابق
مولودية الجزائر
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توفى المدرب السابق لفريق مولودية الجزائر فرانسوا براتشي الذي كان بطلا مع فريقه في موسم 2009 و 2010.

وسبق لفرانسوا براتشي أن تولى زمام العارضة الفنية لكل من نادي شباب قسنطينة و سريع غليزان إلى جانب دفاع تاجنانت، كما سبق له حمل ألوان فريق أولمبيك مارسليا لما كان لاعبا.

كما اعتنق براتشي من جزائرية و اعتنق الإسلام خلال فترة تدريبية المولودية العاصمية،

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