وفاة مدير إذاعة الجزائر من بسكرة السابق عبد الحق فكرون

توفي مدير إذاعة الجزائر من بسكرة السابق الدكتور عبد الحق فكرون، الذي أحيل على التقاعد مؤخرا عن عمر ناهز 61 سنة.

الفقيد عمل في عديد الوسائل الاعلامية المكتوبة منها جريدة النصر كمسؤول لمكتبها ببسكرة. ثم التحق بالاعلام السمعي حيث مارس مهنة الصحافة بإذاعة بسكرة كصحفي. قبل أن يلتحق بإذاعة أم البواقي كمدير لها ثم مدير إذاعة جيجل ثم العودة لاذاعة بسكرة مديرا لها. قبل أن يتقاعد خلال الفترة الماضية.

الفقيد مارس كذلك مهنة التدريس بجامعة بسكرة و ساهم في عديد البحوث و هو حائز على شهادة الدكتوراه علوم سياسية. هذا و قد أصيب بوعكة صحية نقل إثرها لمستشفى بشير بن ناصر ليفارق الحياة بعد تعرضه لسكتة قلبية. و قد كان الخبر مزلزلا للاوساط الاعلامية و كذلك الشعبية لما يتمتع به الفقيد من سمعة طيبة و مهنية في ممارسة مهامه كأحد أبرز اعلاميي الولاية.