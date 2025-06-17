وفاة مدير الثقافة لولاية البليدة عمر مانع 

توفي اليوم في حدود الساعة الثانية زوالا، عمر مانع، مدير الثقافة لولاية البليدة، بمستشفى باتنة بعد معاناة مع المرض إستمرت قرابة ثلاثة أشهر.

الفقيد ينحدر من ولاية باتنة ويعرف في الأوساط الثقافية والإدارية بإخلاصه لعمله وتفانيه في أداء مهامه.

وكان الراحل قد تقلد عدة مسؤوليات في القطاع الثقافي حيث ترك بصمته من خلال نشاطه الواسع وحرصه الدائم على ترقية الفعل الثقافي المحلي. وقد خلف خبر وفاته حزنا كبيرا في صفوف زملائه وكل من عرفه.