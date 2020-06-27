وفاة مدير الحماية المدنية ببشار إثر سكتة قلبية

إنتقل إلى رحمة الله، العقيد جلول عبد الرحمان، مدير الحماية المدنية لولاية بشار، إثر تعرضه لسكتة قلبية.

ونعت المديرية العامة للحماية المدنية الراحل، وجاء في التعزية: “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقت أسرة الحماية المدنية نبأ وفاة المغفور له، المقدم جلول عبد الرحمان، مدير الحماية المدنية لولاية بشار، بمستشفى بشار”.

وأضافت المديرية، أن الراحل، وهو من مواليد 26 سبتمبر 1969، انخرط في صفوف سنة 1997 أول دفعة للمهندسين برتبة ملازم أول.

وتقلد الفقيد، عدة مناصب بالمديرية العامة للحماية المدنية، من المديرية الفرعية للمنشآت، ثم مدير الحماية المدنية لولاية ميلة، وبعدها مدير حماية مدنية بولاية البليدة وآخرها مدير حماية مدنية بولاية بشار.

وتقدمت المديرية العامة للحماية المدنية، بإسم المدير العام وكافة مستخدمي القطاع بمختلف رتبهم بأخلص التعازي والمواساة إلى كل عائلة الفقيد، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة.