وفاة مدير جامعة بسكرة البروفيسور أحمد بوطرفاية

توفي ليلة البارحة البروفيسور أحمد بوطرفاية مدير جامعة بسكرة عن عمر ناهز 61 سنة اثر سكتة قلبية.

الاستاذ أحمد بوطرفاية تقلد منصب مدير جامعة بسكرة سنة 2017. بعد أن تقلد عديد المناصب عبر الجامعات الجزائرية منها استاذ محاضر بجامعة بسكرة بين سنتي 1997 و 2003. كما شغل منصب رئيس جامعة قاصدي مرباح بورقلة و المركز الجامعي بإليزي بالإضافة كذلك إلى رئيس لجامعات محتلفة بالجزائر منها جامعة تبسة ،المسيلة.

كما شارك في العديد من المؤتمرات العلمية و اشرف على رسائل تخرج عديدة و هو حاصل على دكتورادولة في العلوم الكيميائية من جامعة قسنطية سنة 1997.

يذكر أن الاستاذ أحمد بوطرفاية كان يعكف خلال هذه الفترة على التحضير لافتتاح ملحقة لكلية الطب بعد المعاينة التي قامت بها لجنة مختصة خلال الايام الفارطة لمدى جاهزية جامعة بسكرة لهذه الملحقة .