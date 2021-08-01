وفاة مدير مستشفى فرندة بتيارت متأثرا بفيروس كورونا

توفي مساء اليوم مدير مستشفى ابن سيناء ببلدية فرندة بتيارت متأثرا بوباء الكرورونا كوفيد 19 . وكان الفقيد جلول مريجة قد أصيب بالوباء منذ أيام تم نقله الى المستشفى حيث ظل يصارع الوباء قبل ان يفارق الحياة بعد تدهور حالته صباح اليوم.

وفي السياق نفسه و رغم الوضع المقلق مازال الكثير من المواطنين يتجاهلون كل التدابير الوقائية. مما زاد في حالات الإصابات وارتفاع حالات الوفيات بكل مناطق ولاية تيارت امام النقص الكبير في مادة الاكسجين بمختلف المؤسسات الصحية .