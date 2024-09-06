وفاة مراهقة وإصابة 6 آخرين في حادث بمعسكر

لقي شخص حتفه، وأصيب 6 آخرين، إثر حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق-غرب بمنطقة بابا علي، ببلدية رأس عين عميروش في معسكر.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في إنحراف سيارة وإصطدامها بالحاجز الإسمنتي.

وخلف الحادث وفاة إمرأة تبلغ من العمر 16 سنة وأصيب 6 آخرين بجروح مختلفة، تتراوح أعمارهم مابين 6 سنوات و71 سنة.

وتم إسعاف الضحايا، ونقلهم إلى مستشفى المحمدية، أما الضحية المتوفية، حيث تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث.