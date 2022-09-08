وفاة مراهق إثر سقوطه في بئر بالمدية

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمدية، اليوم الخميس، في حدود الساعة الواحدة زوالا، من أجل إنقاذ شخص من داخل مجمع مائي.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فإن الضحية توفي لاحقا بالمستشفى، بعد إنتشاله من البئر الذي يبلغ طوله 4 متر وقطره 2.5 متر وبه 2.5 متر ماء.

ووقع الحادث وقع بالمكان المسمى حي 24 مسكن ترقوي بلدية ذراع السمار في دائرة المدية.

وكشف ذات البيان، أن الضحية من جنس ذكر ويبلغ من العمر 16سنة، حيث تم إنتشاله من البئر وهو فاقد للوظائف الحيوية.

وتم إنتشال الضحية من داخل المجمع المائي من طرف مصالح الحماية، واسعافه في عين المكان ونقله على جناح السرعة الى مستشفى المدية. أين توفي لاحقا بذات المستشفى.