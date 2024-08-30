وفاة مراهق بعد أن هاجمته سمكة قرش

توفي مراهق جامايكي يبلغ من العمر 16 عامًا في وقت سابق من هذا الأسبوع. بعد أن وقع ضحية لهجوم سمكة قرش، وفقًا للشرطة المحلية وتقارير صحيفة جامايكا أوبزرفر.

وكان جهماري ريد، وهو في الأصل من منطقة تريلاوني، بالقرب من بلدة مونتيغو باي السياحية. قد ذهب للصيد بالرمح لكنه لم يظهر أي علامة على الحياة منذ يوم الاثنين.

وكان الصيادون هم من اكتشفوا الجثة مقطوعة الرأس في اليوم التالي، وكانت ذراعها اليسرى مفقودة أيضًا.

ونقلت صحيفة جامايكا أوبزرفر عن والده مايكل ريد قوله: “لا أصدق أنه ذهب إلى البحر. بمفرده أمس (الاثنين) وأن هذه هي النتيجة. أشعر بالأسف الشديد”.

وقال سائق التاكسي مايكل ريد إنه كثيرا ما حاول منع ابنه من الصيد بالرمح.

وقال “لقد تجادلنا حول هذا الأمر. لم يكن يذهب للصيد لأي سبب أو لتلبية احتياجاتنا”.

ولا نعرف حاليًا ملابسات المأساة بالضبط وما إذا كانت سمكة القرش التي تسببت في الهجوم. لا تزال موجودة في المنطقة التي تعرض فيها جهماري ريد للهجوم.

لكن وفقًا لكريستوفر رينولدز، وهو صياد أجرت صحيفة جامايكا أوبزرفر مقابلة معه. فإن الأشخاص الذين غاصوا لاستعادة جثة المراهق رصدوا سمكة قرش نمر في الماء.

وأضاف: “لقد أطلقوا النار عليه لكنهم لم يقبضوا عليه”.

وتعد هجمات أسماك القرش التي لا يثيرها الإنسان نادرة للغاية في جامايكا.

ووفقا للملف الدولي لهجمات أسماك القرش، وهي قاعدة بيانات يحتفظ بها متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي. فقد تم تسجيل ثلاث هجمات فقط من هذا القبيل في البلاد منذ عام 1749.