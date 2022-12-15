وفاة مراهق وعشرات الإعتقالات بعد مباراة فرنسا والمغرب

أعلنت محافظة هيرولت في فرنسا، أن صبيًا توفي في مونبلييه بعد أن صدمته سيارة بعنف. عقب مباراة فرنسا والمغرب في كأس العالم لكرة القدم.

ووفقًا للإعلام الفرنسي ، فإن الشاب البالغ من العمر 14 عامًا قد دهسه سائق سيارة هارب حاليًا. ولكن تم التعرف عليه من قبل الشرطة. حيث تم العثور على سيارته من قبل المحققين ووضعها في الحراسة القضائية.

وقالت المحافظة ان “تحقيقات الشرطة تتقدم بسرعة تحت اشراف النيابة. حيث تم نقل المراهق إلى المستشفى بشكل عاجل لكنه توفي بعد فترة وجيزة من علاجه الطبي”.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور حول الحادثة. حيث نرى سيارة بيضاء يحتفل فيها الركاب بانتصار فرنسا. ثم يقومون بإخراج العلم الفرنسي. وبعدها تقترب مجموعة أخرى وتحاول انتزاعها. ثم انطلقت السيارة فجأة واستدارت واصطدمت بأحد أعضاء المجموعة.

ووقعت الوقائع في حي لا باييد الشهير، بحسب نائبة نوبي دو ليرولت ناتالي أوزيول. التي أعربت على تويتر عن أسفها لأن هذا “الحدث الرياضي انتهى بمأساة”.

167 عملية اعتقال في باريس

كان هناك حوالي 2 ألف من المناصرين حاضرين في شارع الشانزليزيه وحده وفقًا لتقرير TF1.

وتم القبض على 167 شخص، معظمهم ، 145 في باريس وحدها.

وبلغت عدد الاعتقالا في الأراضي الفرنسية ، خارج منطقة باريس، نحو مائة حالة اعتقال. و 87 شخصًا انتهت بحبسهم لدى الشرطة. في كل من مرسيليا وأفينيون وأنيسي وغرينوبل وليون ونيس وبوردو وغيرها.

كما تم اعتقال عصابة مؤلفة من حوالي أربعين ناشطا من اليمين المتطرف في باريس بتهمة “التجمع لارتكاب أعمال عنف”. وحمل أسلحة ممنوعة.

وبلغ حجم النظام الأمني ​​الذي تم وضعه لتجنب أي انزلاق حوالي 10 آلاف من رجال الشرطة والدرك في الموقع. بما في ذلك 5000 لباريس ومنطقة باريس.

وأصيب خمسة من ضباط الشرطة الفرنسية بجروح طفيفة بعد تعرضهم لأعمال عنف.