وفاة مريض بكورونا القى بنفسه من طابق الثاني بمستشفى فرنس فانون بالبليدة

اقدم يوم الجمعة على الساعة الثالثة صباحا مريض يبلغ من العمر 47 سنة مصاب بفيروس كورونا بمصلحة كوفيد 19 على الانتحار من طابق الثاني بمستشفى فرنس قانون بالبليدة.

وحسب ذات المصدر فإن الضحية كان متواجد على مستوى مستشفى ابراهيم تريشين (الفابور سابق) قبل أن يتم تحويله الاسبوع الماضي على مصلحة الكوفيد 19 بمستشفى فرانس فانون بالبليدة.

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الضحية الذي كان يتلقى العلاج بذات المصلحة قام بالتوجه إلى شرفة قبل أن يتفطن له بعض الممرضين الذي حاولوا امساكه.

لكن هذا الأخير سقط من طابق الثاني ،حيث توفى متأثرا بجروحه.

وعلى اثرها قامت مصالح الأمن بالبليدة بفتح تحقيق معمق لمعرفة سبب الحقيقي لوفاة المريض أوتأكيد فرضية الانتحار في انتظار نتائج التحقيق