وفاة مسؤول بمصلحة “البودي غارد” لحماية الشخصيات

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن وفاة مسؤول بارز في مصلحة حماية الشخصيات والأمن، الكائن مقرها ببن عكنون بأعالي العاصمة.

وقالت المديرية العامة للأمن، إنّ عميد أول للشرطة محمد مسعود ناصر، الذي يشغل منصب نائب رئيس المصلحة قد وافته المنية.

وحسب نص تعزية المديرية العامة للأمن، من المقرر أن يُوارى جثمان المرحوم الثرى، اليوم الاثنين، بمقبرة “قاريدي” بعد صلاة الظهر.

ومعروف عن مصلحة الحماية والأمن، أنها إحدى المصالح التابعة للمديرية العامة الأمن، وعناصرها مكلفون بحماية الشخصيات العامة وضمان أمنهم.

ويتلقى عناصر مصلحة “البودي غارد” التابعة للشرطة تدريبا وتكوينا متخصصا لأداء مهامهم.

كما أنّ أفراد المصلحة باتوا اليوم يتكونون من العنصرين الرجالي والنسوي.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة “النهار أونلاين” وعلى رأسها المدير العام لمجمع “النهار”، بخالص تعازيها ومواساتها لعائلة المرحوم.