وفاة مسن غرقًا داخل بركة مائية بقالمة

توفي ظهر اليوم رجل مسن غرقا بولاية قالمة حسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.

حيث أنه وبحدود الساعة الواحدة زوالًا، تدخلت فرق الحماية المدنية لوحداتها بقالمة من أجل إسعاف شخص سقط داخل بركة مائية مخصصة للسقي الفلاحي، وذلك بالمكان المسمى قرية البرايدية، التابعة لبلدية عين بن بيضاء بدائرة بوشقوف.

وحسب ذات المصدر، فإن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 80 سنة، حيث تم العثور عليه جثة هامدة داخل البركة.

وقد باشرت فرق الإنقاذ عملية الانتشال فور وصولها إلى عين المكان، وتم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في ملابسات الحادث.