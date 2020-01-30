وفاة مشبوهة لثلاثيني بسيدي عبد المومن في معسكر

إستقبلت مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوى بالمحمدية بعد ظهيرة اليوم جثة شاب يبلغ من العمر 38 سنة.

الضحية يقطن بدوار بغداد ببلدية سيدي عبد المومن التابعة إقليميا لدائرة المحمدية في ولاية معسكر .

وقد تضاربت الروايات حول ظروف وفاته مابين العثور عليه ملقاة أرضا بعد سقوطه من علو مسكن وما بين تعرضه لاعتداء بواسطة مذراة بعد حصول شجار بالقرب من المحيط السكني.

وما بين الروايتين تحقق مصالح الدرك الوطني في ملابسات الحادث.

وهذا تزامنا مع إخضاع الجثة للتشريح الطبي من طرف أخصائي الطب الشرعي بأمر من وكيل الجمهورية لدى المحمدية.