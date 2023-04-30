وفاة مشجعة مغربية قبل مباراة الرجاء والأهلي بسبب التدافع

لقيت مشجعة لنادي الرجاء المغربي، مصرعها، أمس السبت، قبل انطلاق مباراة الرجاء، والأهلي المصري، في اياب ربع نهائي رابطة الأبطال.

وكشفت تقارير إعلامية، عن وفاة المشجعة المغربية نورا الزبيري (29 عاما)، أمام أبواب ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء.

كما اوضحت ذات المصادر، بأن سبب وفاة مشجعة الرجاء البيضاوي، عائد لتدافع آلاف المشجعين، سعيا لدخول الملعب من أجل حضور المباراة.

وعلى اثر هذا الحادث الأليم، نشرت إدارة نادي الرجاء المغربي، بيان، نعت من خلاله وفاة مشجعتهم نورا الزبيري.