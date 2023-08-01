وفاة مطلق النار على قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم.. وهذه أسباب الوفاة

أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم، اليوم الثلاثاء، عن وفاة مطلق النار على قاضي التحقيق داخل مكتبه. حسب بيان الهيئة القضائية ذاتها.

وجاء في البيان، أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وتكملة للبيان الصحفي المؤرخ في 31 جويلية 2023 المتعلق بحادثة الإعتداء على قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم ، ينهي النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم إلى علم الرأي العام أن المدعو (د لخضر) أمين ضبط سابق بنفس المحكمة الذي أطلق النار على قاضي التحقيق توفي صبيحة اليوم الموافق لـ 01 أوت 2023 ، وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بتشريح الجثة.

وأوضح المصدر نفسه، بأن التقرير الأولي لعملية التشريح خلص إلى أن الوفاة عنيفة بسبب صدمتين على مستوى الرأس والصدر نتج عنهما نزيف دموي .

كما أن نتائج عملية التشريح والنتائج الأولية للتحقيق الإبتدائي تفند فرضية إنتحار المعتدي أو تلقيه طلقا ناريا ، والتحقيق في القضية لا يزال متواصلاً. يضيف البيان.