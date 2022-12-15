وفاة معتمرة جزائرية في تركيا.. وزير الشؤون الدينية يخرج عن صمته

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، في مجلس الأمة. خلال رده على حادثة وفاة جزائرية عائدة من العمرة في تركيا. إن فئة الحجاج تحتاج رعاية خاصة، متسائلا عن كيفية اختيار الوكالات؟

وأكد وزير الشؤون الدينية أنه بإمكان الحاج تقديم احتجاجه في حال ما اذا طلبت منه الوكالة دفع مبالغ اضافية. مقابل خدمات اضافية. مشيرا في ذات السياق أن هناك وكالات تمت معاقبتها لاخلالها بالتزاماتها.

كما رد الوزير عن موسم حج حيث قال ” في موسم الحج ترتفع الانتقادات. الخدمات التي يتلقاها الحاج. تأمين التأشيرة ودفع رسومها، تذكرة السفر، التأطير. منحة الحج، تأمين الفنادق، النقل، تأمين نقل الأمتعة، الاعاشة في عرفات. حتى الرسوم لدخول مكة وارتفعت”.

وأشار بلمهدي “تأخر تنظيم الحج كان من جانب المملكة العربية السعودية. ومع ذلك استطاعت البعثة أن تجد فنادق منافسة مصنفة بـ “أ” جيد حدا وتصنيف “ب” و “س” متوسط”. مشيرا إلى أن عملية المعاينة تمت من طرف لجنة مختصة.

وتابع وزير الشؤون الدينية والأوقاف “الحج هذه السنة كان ناجحا. حيث تم تقديم 2200 درس وموعظة. حلقات الذكر 130 ألف. وأكثر من 476 فوج”.

وفيما يخص دائرته الوزارية، أشار بلمهدي أن عدد المناصب لهذه السنة بلغ 611 منصب. من بينها 300 منصب مالي امام استاذ ومرشدة دينية. كما أشار أنه تم طلب رفع التجميد لشغل المناصب الشاغرة.