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فن وثقافة

وفاة مغني الراب التونسي ”كافون” بعد صراع مع المرض

بقلم نادية بن طاهر
وفاة مغني الراب التونسي ”كافون” بعد صراع مع المرض
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توفي مغني الراب التونسي أحمد العبيدي، المعروف بـ “كافون”، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان “كافون” أحد أبرز الأسماء في مجال الراب والريڨي، حيث سطر مسيرته الفنية بنكهة تونسية مميزة.

وتميز “كافون” بأسلوبه الفريد الذي جمع بين الراب والريڨي بأسلوب يعكس الجوهر التونسي.

وكانت موسيقاه تمتزج بالكلمات الصادقة، والتحليل الاجتماعي، والطاقة الشبابية. مما جعلها تصل إلى قلوب محبي هذا النوع من الفن.

وفي السنوات الأخيرة، عانى “كافون” من تدهور في حالته الصحية، مما اضطره للاعتزال والانزواء بعيدًا عن الساحة الفنية.

المرض كان له دور في إبطاء نشاطه الفني، لكن على الرغم من ذلك، ظل اسمه حاضرًا في قلب محبيه.

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